Речь идет о диверсиях, рейдах, ликвидациях и подрывах.

В связи с тем, что обе стороны не смогли добиться существенных успехов на фронте, партизанская тактика в развязанной Россией войне против Украины приобрела дополнительное значение, пишет The New York Times.

"Поскольку обычные силы изо всех сил пытаются прорвать оборонительные линии, обе стороны все чаще прибегают к партизанской тактике", - пишет издание.

Речь идет о диверсиях, рейдах коммандос, целенаправленных ликвидациях, подрывах складов боеприпасов, нефтепроводов и особенно - железных дорог, по которым РФ снабжает свои войска вооружением.

Видео дня

"Война в Украине меняется прямо сейчас. Украина увеличивает количество партизанских операций против российских войск и уменьшает обычные операции. Цель - доставить тысячи порезов", - отметил аналитик Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

После одного из нападений на железную дорогу высокопоставленный сотрудник украинской разведки заявил, что российские спецслужбы должны привыкнуть к тому, что партизаны повсюду.

Отмечается. что поезда жизненно важны для обеих сторон, поскольку они были разработаны, чтобы стать основой советской системы снабжения.

"Это то, что волновало Россию больше века - как обезопасить эти действительно длинные и уязвимые железнодорожные линии", - заявила научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Британии Эмили Феррис.

РФ охотится на украинских партизан - что сообщалось

Как писал УНИАН, на временно оккупированных территориях Украины россияне охотятся на украинских партизан. По данным Центра национального сопротивления, захватчики задержали не менее 1500 человек.

"На ВОТ юга и востока Украины оккупационные администрации вместе с российско-оккупационными войсками продолжают применять репрессивные методы против гражданского населения, особенно против тех граждан, которые открыто выражают свое недовольство относительно оккупации территорий", - говорилось в одном из недавних сообщений.

Вас также могут заинтересовать новости: