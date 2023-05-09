Сегодняшнее фальшивое действо в Москве не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом.

Министерство иностранных дел Украины назвало аморальным и недружественным шагом приезд лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на псевдопарад в Москве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий. В ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле", - заявили в МИД.

В то же время, участникам была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.

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"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, незнанных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - отмечается в заявлении.

При этом, как отметили в МИД, народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. "Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", - отметили украинские дипломаты.

Парад в Москве 9 мая 2023 - что известно

Сегодня, 9 мая, на Красной площади в Москве состоялся "победобесный" парад. В России, перенявшей на себя историческую эстафету гитлеровской Германии, День Победы празднуется с особым пафосом. Однако на фоне регулярной "бавовны" в российских городах целый ряд регионов решил отказаться от парадов.

В Москве на параде воздушной части не было вовсе, а единственным танком, проехавшим по Красной площади, был музейный Т-34.

Из иностранных лидеров на парад приехали: Эмомали Рахмон (Таджикистан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан), Никол Пашинян (Армения) и Александр Лукашенко (Беларусь).

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