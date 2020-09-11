Пострадавшая во время инцидента лежала на диване в своей квартире.

В доме дореволюционной постройки в Печатниковом переулке Москвы на женщину рухнул потолок вместе с рабочим.

Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Когда потолок обвалился, все спали, рассказывает Оксана, проживающая в коммунальной квартире. Потом из соседней комнаты донесся крик девушки по имени Кристина.

«Я сначала ничего не понимаю, потом выбегаю, а она вся в пыли как бы. Там паренек этот валяется, лежит. Ну, строитель, который упал прям на нее», - рассказала женщина, отметив, что на крыше дома шли строительные работы.

Пострадавшая во время инцидента лежала на диване в своей квартире. Как вдруг на нее обвалился потолок вместе с мужчиной. Ей понадобилась помощь врачей, так как она травмировала голову. Тем временем рабочего «выволокли» из квартиры его коллеги, хотя он не мог встать на ногу.

По факту произошедшего полицейскими и коммунальными службами начата проверка. Жителей аварийного дома эвакуировали.

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Автор: УНИАН