Горбачев назвал виновников развала СССР

При этом Горбачев признал «ошибки» в реформах.

Последний генсек Советского Союза Михаил Горбачев считает виновниками развала СССР членов Государственного комитета по чрезвычайному положению и их действия.

Об этом он рассказал в интервью прокремлевским СМИ.

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Кроме того, Горбачев назвал виновниками «уничтожения» Союза всех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года.

Но заслуги перестройки, отметил Горбачев, это не перечеркивает. Наоборот, «в этот период люди в стране пришли в движение, перестали бояться и стали больше говорить о наболевшем».

При этом Горбачев признал «ошибки» в реформах.

Как сообщал УНИАН, Горбачев прокомментировал слова Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны.