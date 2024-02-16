Он отметил, что нет никаких оснований полагать, что оппозиционер мог умереть из-за того, что у него оборвался тромб.

Лечивший российского оппозиционера Алексея Навального врач-реаниматолог заявил, что "диагноз "тромбоэмболия", который пытаются поставить плитику, неправомочен".

Врач Александр Полупанов в группе медиков, приехавших из Москвы в Омскую больницу после отравления Навального в 2020 году, напоминает "Новая газета".

"То, что пишут в СМИ и заявляют во ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания и не было проведено вскрытие. А то, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, и они делают заключение, что оторвался тромб - такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия", - объяснил специалист.

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Полупанов подчеркнул, что у оппозиционера не было рисков для образования тромбоэмболии, когда он осматривал его в 2020 году.

Смерть Навального

Сегодня в российской колонии умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Как сообщила Федеральная служба исполнения наказаний, Навальному внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти.

На кончину российского политика уже отреагировали в Офисе президента, а также мировые лидеры.

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