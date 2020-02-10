Ножом в грудь: в Мукачево женщина убила собственного мужа (фото)
На Закарпатье правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственного мужа.
Как сообщает пресс-служба полиции региона, преступление было совершено в Мукачево. Об убийстве стало известно около часа ночи в понедельник - правоохранителей вызвали медики.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим является 61-летний мужчина, владелец дома. Как стало известно, ножевое ранение он получил от своей жены во время ссоры. 49-летняя женщина нанесла телесное повреждение в область груди, в результате которого мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 7 до 15 лет.
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Сегодня женщине будут избирать меру пресечения.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения. По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники уехали в неизвестном направлении. Пострадавших госпитализированы.
В ночь на 9 февраля сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры провели совместную спецоперацию по задержанию предполагаемых участников стрельбы - членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.