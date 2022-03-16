Глава Чечни находился в Грозном, когда распространял информацию якобы о своем пребывании в Гостомеле.

Украинские защитники записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, который соврал своим бойцам, что якобы приехал на войну в Украину.

Бойцы заявили, что в случае приезда Кадырова в Украину они его найдут и ликвидируют.

"Я, дон, обращаюсь, дон, ко всем этим дон – гондонам... Мы - группа специального назначения - ищем вас, чтобы вас утилизировать, дон. Кадыров, мы тебя найдем: сперва утилизируем, а потом мы просто отрежем тебе голову", - сказал один из бойцов.

13 марта через соцсети группировок Кадырова стало известно о якобы пребывании главаря террористов в Украине, однако точной даты приезда боевики не сообщали.

Также появилось видео с Кадыровым в окружении чеченских наемников. Авторы ролика утверждали, что "командиры докладывали главе Чечни о ходе боевых действий на территории "ДНР" и подробности наступления.

В МВД Украины не владеют информацией, приезжал ли Кадыров вообще в Украину. Как пояснил советник главы министерства Вадим Денисенко, видео рассчитано на чеченцев, чтобы оправдаться за большие потери. Ведь в первые дни войны значительная часть гвардии Кадырова была разбита под Киевом, в частности, погиб один из его генералов.

Сам Кадыров впоследствии заявлял, что он якобы находится под Киевом.

Если Кадыров действительно под Киевом, то Вооруженные Силы Украины непременно уничтожат его, отметил советник главы ОП Алексей Арестович.

Сейчас "кадыровцы", как утверждают сами же военнопленные, играют роль "расстрельных отрядов", наказывая российских армейцев за попытки сбежать с поля боя.

Вас также могут заинтересовать новости: