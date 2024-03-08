Она потребовала, чтобы западные страны "поделились" имеющейся у них информацией с российскими спецслужбами.

В посольствах США и Британии в России поделились предостережением о том, что в течение ближайших 48 часов в Москве есть угроза терактов.

На эти сообщения отреагировала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она потребовала, чтобы западные страны "поделились" имеющейся у них информацией с российскими спецслужбами.

"Посольства США и Великобритании предупредили об угрозе терактов на 8 марта в Москве. Скоординировано. Просят избегать массовых мероприятий в течение 48 часов. Недорогие "партнеры"! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и поступили. А если нет – то это пособничество", – выдала пропагандистка.

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Угроза терактов в России: что известно

На страницах посольств Соединенных Штатов Америки и Великобритании в России появилась информация об угрозе терактов в РФ в ближайшие двое суток.

Так, американское посольство сообщило, что "экстремисты планируют атаковать крупные собрания в Москве, в частности концерты". Гражданам США посоветовали избегать мест массовых собраний людей. В то же время в британском посольстве призвали своих граждан воздержаться от поездок в Россию.

Примечательно, что посольство Германии в Москве и Генконсульство страны в Санкт-Петербурге 8 марта не будет работать. Причины не назывались, однако стоит отметить, что в стране-агрессоре 8 марта является выходным днем.

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