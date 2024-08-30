О причинах такого решения не сообщается.

В Москве сотрудников МЧС перевели на усиленный режим службы, он будет действовать до 9 сентября.

Российский Telegram-канал Baza сообщает, что такой режим предусматривает перевод работников на трехсменный график, выставление караулов, а также введение резервных смен. В этот период вся техника МЧС должна быть готова к работе.

На территории частей службы необходимо каждый час проводить обход, также нужно проверять все подвалы, чердаки, подсобки, ограждения и решетки на окнах. Кроме того, ответственные лица должны находиться на рабочих местах круглосуточно.

Канал публикует видео большого количества пожарных рукавов возле одного из объктов. Утверждается, что ролик сняли неподалеку от Московского нефтеперерабатывающего завода.

Удары по российским нефтебазам

Как известно, украинская армия уже длительное время атакует нефтеперерабатывающие объекты на территории России. Под ударом беспилотных летательных аппаратов оказывались как нефтебазы, так и заводы.

В ночь на 28 августа в Ростовской области атаковали нефтебазу "Атлас", пожар не могут потушить уже третьи сутки. До этого мощный пожар произошел на российской нефтебазе в Пролетарске.

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