На видео видно, что нефтяной объект полностью превратился в пепелище.

В сети появилось новое видео полностью сгоревшей нефтебазы в Ростовской области. Она пылала более 5 дней после атаки дронов.

"15 лет строили, за неделю ухандокали", - говорит автор видео, которое публикуют российские каналы.

Нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область) накануне атаковали украинские беспилотники. С 18 августа пожар не могут потушить. На видео видно, что сейчас огонь удалось локализовать.

Из-за пожара власти Пролетарска отменили праздники - День города и столетие Пролетарского района. Во время тушения пожара пострадали не менее 47 пожарных. Из-за дыма, затянувшего Пролетарск, в городе начался ажиотаж на покупку марлевых повязок и масок. Каждую ночь на улицах города оседает черная пыль, покрывающаяся разноцветной нефтяной пленкой.

Атака на нефтебазу в Пролетарске

Неделю назад в городе Пролетарск (Ростовская область) дронами была атакована нефтебаза. Пожар еще не успели потушить, как объект снова атаковали беспилотники. Позже стало известно, что огонь перекинулся на сухую растительность, а затем начали гореть жилые дома.

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