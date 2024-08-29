На кадрах видно, что горят два резервуара с топливом.

Ночью 28 августа была поражена нефтебаза "Атлас", расположенная в Ростовской области РФ. Русская служба "Радио Свобода" опубликовала свежие спутниковые снимки атакованного объекта.

"Вот так выглядит пожар на нефтебазе "Атлас" Росрезерва на снимке, сделанном сегодня, 28 августа. На фотографии можно увидеть, что горят два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений", – говорится в сообщении.

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Поражение нефтебазы "Атлас": что известно

Ночь на 28 августа выдалась для России по-настоящему взрывной. Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области и склад боеприпасов в Воронежской области. В российских СМИ писали, что около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА.

В то же время местные жители заявили, что после атаки горит нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Каменском районе, которая специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты российской армии.

Впоследствии источник УНИАН сообщил, что в результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместе с Силами специальных операций ВСУ с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов украинского производства была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов РФ в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области.

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