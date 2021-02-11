Также женщину заподозрили в экстремизме - ее допросили сотрудники Центра «Э».

Учительницу английского языка Наталью Елгину, преподававшую в классе сына так называемого «губернатора Севастополя» Михаила Развожаева, уволили после того, как она пожаловалась на личной странице главаря региона на низкую зарплату.

Об этом сообщает «Новая газета».

За 12 часов занятий в неделю она получала около 12 000 рублей.

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«Здравствуйте, уважаемый "губернатор", почему у меня зп в школе 12 000 рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе», - написала Ёлгина в комментариях на странице губернатора.

После этого ее вызвали к "начальству", допросили сотрудники Центра «Э», затем уволили, а параллельно - еще и устроили травлю в прогубернаторских telegram-каналах.

Женщина намерена оспорить свое увольнение в суде и привлечь обидчиков к ответственности за клевету.

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Автор: Денис Прядко