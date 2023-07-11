Захватчик якобы не выходил в море во время войны, а до ее начала подал рапорт на увольнение.

Родные расстрелянного топ-оккупанта Станислава Ржицкого, которого обвиняют в жестоких обстрелах Украины, заявили, что он якобы не имеет отношения к войне и подал рапорт на увольнение до начала вторжения.

Как сообщает Телеграм-канал "База" со ссылкой на родных, убитый Ржицкий будто бы подал рапорт на увольнение из ВС РФ в декабре 2021 года. По словам родных, он не участвовал в СВО.

Отец Ржицкого уверяет, что рапорт военному подписали сразу, но процедура увольнения была небыстрой: в связи с неотгулянным отпуском, а также периодом социальной адаптации, который проходят в запас. В период процедуры освобождения оккупант якобы находился в Севастополе, но в море не выходил. В августе 2022 года Ржицкого был окончательно уволен из вооруженных сил, а впоследствии он устроился на работу в администрацию Краснодара.

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По словам отца Ржицкого, в базу "Миротворца" оккупант попал после 2014 года, когда перегонял дизельную подводную лодку "Запорожье", которая до оккупации Крыма входила в состав ВМС Украины.

По данным "Базы", Ржицкий не получал никаких угроз, анонимных сообщений и не участвовал в запоминающихся конфликтах, в том числе на работе. Последние дни перед убийством мужчина вел себя как обычно.

Друг убитого Ржицкого Сергей Гайнулин рассказал каналу "Дождь", что тот уволился из армии до начала войны.

"Он ушел в запас еще до того, как началась эта "спецоперация", - сказал Гайнулин.

После увольнения из вооруженных сил Ржицкий стал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара. По словам Гайнулина, с Ржицким он виделся накануне убийства. Никаких угроз к убийству Ржицкий, как говорит Гайнулин, не получал.

Кто такой Станислав Ржицкий?

Станислав Ржицкий - капитан второго ранга. Украинские медиа утверждали, что он командовал подводной лодкой "Краснодар", которая участвовала в обстреле Винницы и выпустила "Калибры" из Черного моря в июле прошлого года.

Вчера стало известно, что Станислава Ржицкого застрелили во время утренней пробежки. Убийство было тщательно спланированным. Киллер давно следил за капитаном второго ранга русского флота, знал его маршруты, а также специально выбирал место, которое не будет охватываться камерами наблюдения.

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