Убийство 'Моторолы': суд РФ осудил четырех украинцев

Подсудимые сначала признали свою вину, а потом заявили о пытках в СИЗО.

Российский суд в Ростове-на-Дону огласил приговор четырем гражданам Украины по делу об убийстве главаря боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола", и покушении на первого руководителя группировки "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщают российские СМИ, Александру Погорелову назначен пожизненный срок в колонии особого режима. Василий Чурилов получил 13 лет колонии строгого режима. По версии российских следователей, именно он якобы собирал данные о "Мотороле". Александр Тимошенко приговорен к 12 годам лишения свободы. Артема Ену приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Отмечается, что с июля 2014 года Погорелов был членом агентурной сети сотрудников СБУ и вместе со своим знакомым Тимошенко передавал украинским спецслужбам данные о местах расположения военной техники и огневых позициях боевиков "ДНР".

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В октябре 2016 года якобы по заданию СБУ Погорелов установил бомбу на крыше лифта в доме, где жил "Моторола". Устройство сработало, Павлов умер.

Следователи утверждают, что Погорелов и Тимошенко привлекли Чурилова, который собирал данные о передвижении "Моторолы". Ен якобы собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса "Надежда", в котором временно жил боевик.

В августе 2017 года Погорелов, как утверждают следователи, разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана "Пушкин" в Донецке, в который зашел Захарченко. Взрыва не произошло, поскольку взрывчатку обнаружили.

Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что Погорелов после ареста якобы дал подробные показания об обстоятельствах убийства "Моторолы" и покушения на Захарченко. Затем он заявил, что подвергся пыткам. Погорелов и Чурилов заявили о своей непричастности к описанным в материалах дела событиям.

Кто такой "Моторола"

Напомним, что Арсен Павлов - один из главарей "ДНР". Он стал известным в 2014 году как символ "русской весны".

"Моторола" руководил батальоном "Спарта", который воевал против украинской армии под Славянском, Иловайском, в Донецком аэропорту и в районе Дебальцево. В 2015 году правозащитники Amnesty International сообщили, что Арсен Павлов подозревается в военном преступлении - убийстве пленного.

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