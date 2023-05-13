Там анонсировали оценку случившемуся на понедельник, 15 мая, когда россияне немного отойдут от выходных попоек.

В эфире российского пропагандиста Валерия Соловьева появилась "необычная" реакция на события в Брянской области. Напомним, что сегодня там случился "авиапад", вероятно, из-за ошибки российской системы ПВО.

Речь идет о потере двух вертолетов Ми-8, а также истребителей Су-34 и Су-35. Как отметил российский историк Армен Гаспарян, сегодня этот вопрос россиян не волнует, ведь в стране суббота, а значит, день шашлыка.

"Реакцию на случившееся в Брянской области ждите в понедельник. Напоминаю, сегодня суббота, май месяц, шашлыки. У нас же далеко не вся страна участвует в СВО", - указал он.

При этом Гаспарян посетовал на плохую информационную безопасность РФ и указал, что изо дня в день россияне вынуждены "глотать валокардин" на почве плохих новостей.

Авиапад в Брянской области - реакция РФ и Украины

Напомним, что в ответ на информацию о потере вертолетов Ми-8, а также истребителей Су-34 и Су-35, последовала реакция, как среди российских Z-пабликов, так и со стороны военных экспертов Украины.

Первые отметились потоком угроз, паническими настроениями и комментариями о том, что эта самые большие потери авиации РФ за всю полномасштабную войну против Украины. Также там обвинили ВСУ и предположили, что по окраинам Клинцов украинская армия запустила ракет "Стингер".

Со своей стороны украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко также подтвердил, что ликвидация Су-34 и Су-35 - самая трудновосполнимая потеря авиационного флота России.

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