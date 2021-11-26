Одна из ложек начала разлагаться и спровоцировала язву.

В России 28-летняя жительница Махачкалы проглотила три столовых ложки, одну из них даже почти успела переварить.

Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Девушка жаловалась на боли в желудке. На рентгеновском снимке врачей ждал сюрприз, они обнаружили две ложки.

"Начали извлекать столовые приборы и обнаружили, что один пришел в негодность: начал разлагаться под воздействием соляной кислоты и спровоцировал язву", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России больной раком пенсионерке пришлось оперировать саму себяНо и на этом странные находки не закончились – в просвете желудка хирурги обнаружили еще одну ложку, на этот раз пластиковую.

Врачи провели терапию для восстановления ЖКТ россиянки. В медучреждении после операции пациентка находилась неделю.

Ранее сообщалось, как у россиянина в горле выросли волосы, и он "брился изнутри". Когда он обратился к специалистам, он жаловался на хрип, кашель и ощущение инородного тела в горле.

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Автор: Катерина Шварц