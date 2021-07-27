Сотрудники центра для детей с особыми потребностями написали заявление в полицию.

В Санкт-Петербурге жительница ЖК возмутилась тем, что на детской площадке у нее во дворе играют дети с аутизмом. Она устроила скандал с воспитателями детского центра, потребовав убрать с площадки "непонятно каких детей".

Видео инцидента опубликовала "Фонтанка". Отмечается, что сперва агрессивная женщина пыталась выяснить, откуда дети-аутисты взялись на площадке. Затем грозилась прогнать их с территории жилого комплекса. Ее аргументы звучали дискриминационно: "больные дети пугают наших детей", "у нас ещё этого не было в доме", "дети непонятно какие".

Она также пыталась выбить телефон из рук воспитательницы, которая снимала ее на камеру.

"Идите с вашими детьми. Вы здесь гулять не будете, с детьми вот с этими особенностями. У вас свои должны быть карантины и всякая хрень", — высказалась женщина.

Позже она позвонила некой Маше из управляющей компании и потребовала, чтобы та убрала детей-аутистов. В итоге со стороны дороги послышалось "тебя все ждут", и скандалистка удалилась.

Как рассказала журналистам директор некоммерческого центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями "Какая разница" Валерия Катаева, это уже не первый конфликт воспитателей с агрессивной женщиной.

В данном случае сотрудники написали заявление в полицию — во время скандала недовольная жительница несколько раз ударила по рукам воспитателя.

В комментариях в районном паблике местные жители пишут, что эта женщина гуляет с внучкой и периодически кричит на ребенка.

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Автор: Дмитрий Захаров