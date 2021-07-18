В Санкт-Петербурге неадекватный водитель пытался наказать посреди дороги девушку-водителя, которая якобы перестраивалась из полосы в полосу, не включив сигнал поворота.
Видео, которое записала сама водитель транспортного средства, опубликовал Telegram-канал Life-Shot.
На записи видно, как водитель джипа с прицепом перегородил дорогу девушке-водителю, после чего вышел из автомобиля, вывел добермана без намордника и поводка и начал пугать ним девушку. Он стучал в окно, требуя, чтобы та открыла дверь.
"Ты поворотники умеешь включать, дура? Опусти окошко! Поворотники! Ты знаешь, что такое поворотник? Включать ты их можешь? В зеркала смотреть ты можешь?" - возбужденно кричал мужчина.
Девушка пыталась уехать с места инцидента, но мужчина в неадекватном состоянии не останавливался и перегородил ей дорогу, став перед машиной.
"Поворотник включи! Ты - еб***шка! Поворотник включи! П***а тебе!" - не мог угомониться россиянин.
Несколько водителей проезжающих мимо автомобилей остановились, чтобы помочь девушке в возникшем конфликте. Чем закончилась история – неизвестно, так как видео прерывается.
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