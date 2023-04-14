На этот раз не обошлось без матерных слов и оскорблений.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остро высказался о российском террористе Игоре Гиркине (Стрелкове). Он заявил о том, что стать одним из "вагнеровцев" у военного преступника шансов нет.

"Шансов попасть в ЧВК "Вагнер" (у Гиркина – прим. УНИАН) - ноль. Перечисляю. Я предлагал Гиркину-Стрелкову идти в ЧВК "Вагнер", но он отказался. Проявил себя, как законченный трус. Трусов мы не берем. Второе - мы не берем заключенных из зон теперь. Третье - мы не берем обиженных. Поэтому есть три пункта, по которым Гиркина-Стрелкова мы не возьмем", - сказал Пригожин.

Кроме этого Пригожин и высказал свои мысли относительно Гиркина. Слов он не подбирал.

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"Теперь мое личное мнение: законченный ублюдок, болтун, бесполезное существо", - добавил глава ЧВК "Вагнер".

Игорь Гиркин и его конфликты: что известно

Гиркин заявил, что "кое-что знает" о планируемом контрнаступление Украины. Он считает, что атаки украинской армии могут быть очень удачными.

Пригожин не первый, кто оскорбляет Гиркина. Российский пропагандист Владимир Соловьев с пеной во рту набросился на военного преступника, назвав его ничтожеством.

На Игоря Гиркина написали заявление в правоохранительные органы России, потребовав проверить его на предмет дискредитации ВС РФ. Этим делом будет заниматься полиция Санкт-Петербурга.

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