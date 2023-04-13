Кроме этого он с матерными словами раскритиковал Владимира Осечкина и Андрея Медведева.

Вчера, 12 апреля, бывший "вагнеровец" Андрей Медведев заявил, что узнал своих сослуживцев в видео, на котором запечатлена казнь украинского военного. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрекся от того, что его "подопечные" причастны к этому преступлению.

"Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер", - цитирует Пригожина его пресс-служба.

Впоследствии у главы ЧВК "Вагнер" взяли аудиокомментарий, в котором он подтвердил непричастность военных его компании.

Видео дня

"На видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК "Вагнер", ни город Бахмут", – добавил Пригожин.

Также он раскритиковал руководителя антикоррупционного российского сайта Gulagu.net Владимира Осечкина, назвав его "муд*ком и п*здаболом". Именно Осечкин взял комментарий у бывшего командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева. О своем бывшем "подопечном" Медведеве Пригожин также не стал скрывать эмоций.

"Это чмо, которое пробыло два дня в ЧВК "Вагнер", кого оно нахр*н может идентифицировать. Из десятков тысяч "вагнеровцев" этот у*бок Андрей Медведев кого-то может идентифицировать. Извините, за мой французский. Чушь полная. Действительности она не соответствует", - сказал Пригожин.

Убийство украинского военнопленного: что известно

Во вторник 11 апреля в Сети появилось видео, на котором изображена казнь российскими оккупантами украинского военного. В ролике видно, как солдату отрезают голову.

В шоке были даже в российском высшем руководстве РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нужно выяснить, кто именно это сделал.

ГУР уже "примерно знает", кто именно был исполнителями этой казни. Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не будет уточнять, были ли это именно "вагнеровцы".

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