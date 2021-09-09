Попов будет баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от партии Путина "Единая Россия".

Twitter заблокировал учетную запись скандального ведущего пропагандистского телеканала "Россия 1" Евгения Попова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сам россиянин пояснил, что причиной блокировки страницы якобы назвали публикацию данных общественной приемной – телефона и адреса.

"Тоже мне российского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России", – прокомментировал Попов.

Читайте такжеВ России продают квартиру вместе с живущей там пенсионеркойВ самом сообщении соцсети конкретная причина временной остановки действия аккаунта пропагандиста не содержится. Речь идет только о нарушении правил пользования Twitter.

Как отмечает Настоящее время, в правилах Twitter есть запрет на использование услуг "с целью манипулирования выборами и другими общественными мерами или вмешательства в их ход".

Евгений Попов много лет работает на пропагандистском ресурсе "Россия-1" ведущим скандальной программы "60 минут".

Вместе с женой – тоже кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой – их неоднократно ловили на распространении дезинформации, манипуляции фактами в пользу действующей власти России.

В связи с работой против Украины он был включен Службой безопасности в список лиц, которым запрещен въезд. В российских медиа – с 2002 года.

В августе этого года журналисты разоблачили Попова на сокрытии части своего имущества от избирательной комиссии. СМИ оценили его доход за предыдущие годы в 12,9 миллиона рублей, однако сам россиянин назвал это "фуфлом абсолютным".

Кроме того, по данным Фонда борьбы с коррупцией, Попов вместе со Скабеевой имеют в Москве недвижимость на 300 миллионов рублей.

В марте Попов объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от партии Путина "Единая Россия". Политические амбиции кремлевского пропагандиста заставили его временно покинуть программу "60 минут" на государственном телеканале РФ.

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Автор: Яна Ставская