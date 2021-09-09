Twitter заблокировал учетную запись скандального ведущего пропагандистского телеканала "Россия 1" Евгения Попова.
Об этом сообщает РИА Новости.
Сам россиянин пояснил, что причиной блокировки страницы якобы назвали публикацию данных общественной приемной – телефона и адреса.
"Тоже мне российского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России", – прокомментировал Попов.
Читайте такжеВ России продают квартиру вместе с живущей там пенсионеркойВ самом сообщении соцсети конкретная причина временной остановки действия аккаунта пропагандиста не содержится. Речь идет только о нарушении правил пользования Twitter.
Как отмечает Настоящее время, в правилах Twitter есть запрет на использование услуг "с целью манипулирования выборами и другими общественными мерами или вмешательства в их ход".
Евгений Попов много лет работает на пропагандистском ресурсе "Россия-1" ведущим скандальной программы "60 минут".
Вместе с женой – тоже кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой – их неоднократно ловили на распространении дезинформации, манипуляции фактами в пользу действующей власти России.
В связи с работой против Украины он был включен Службой безопасности в список лиц, которым запрещен въезд. В российских медиа – с 2002 года.
В августе этого года журналисты разоблачили Попова на сокрытии части своего имущества от избирательной комиссии. СМИ оценили его доход за предыдущие годы в 12,9 миллиона рублей, однако сам россиянин назвал это "фуфлом абсолютным".
Кроме того, по данным Фонда борьбы с коррупцией, Попов вместе со Скабеевой имеют в Москве недвижимость на 300 миллионов рублей.
В марте Попов объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от партии Путина "Единая Россия". Политические амбиции кремлевского пропагандиста заставили его временно покинуть программу "60 минут" на государственном телеканале РФ.
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