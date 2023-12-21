"Киев за 3 дня", - эту фразу россияне визжали с надрывом в феврале 2022 года едва ли не с каждого утюга. Вы ведь тоже все это помните? Эти бредни о параде на Крещатике, о танках во Львове, о "не существует вашей Украины"? Кто-то наивно до сих пор может думать, что это была лишь позиция российских пропагандистов, а не простого люда. Но нет.

Если когда-то мы не могли бы послушать записи разговоров "простых людей", сторонников Третьего Рейха, во время оккупации им Польши, то технологии XXI века позволяют буквально в режиме онлайн увидеть, какие монстры живут в голове у современных россиян. В интернете давно существуют сервисы типа "чат-рулетка", через которые можно получить случайного собеседника из выбранной вами страны. После полномасштабного вторжения России в Украину такие сервисы стали "порталом в ад подсознания" рядового россиянина.

Таких собеседников из России условно можно поделить на несколько категорий. Первая - "зетник". Эти граждане РФ искренне ненавидят украинцев и Украину как государство. Они обожают СССР и Российскую империю, причем одновременно. У них в голове довольно странно сочетается искренняя любовь к российским императорам, Ленину и Сталину. Таким личностям безразлично к количеству потерь, экономики, и так далее. Со своего дивана такие россияне готовы поддерживать войну против Украины просто из-за факта самого существования Украины.

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Эта категория в настоящее время находится в депрессивном состоянии. Их иконы "сильной руки" - Гиркин, Пригожин, "генерал – армагеддон" Суровикин - либо за решеткой, либо мертвы, либо изолированы.

Вторая категория - "замир". Это, вероятно, самая большая категория. Они провозглашают, что не хотят войны, что войну надо остановить. Но на простой вопрос "как это сделать?" едва не все провозглашают мантру: "Украина должна отвести войска". То есть эти люди находят (потому что ищут) множество причин, почему это должна делать именно Украина. Однако даже не рассматривают вариант, что это должен сделать агрессор.

Знаменитое агрессивное "Киев за три дня" сменилось на жалостное "Что там ваше контрнаступление?"

Третья довольно большая группа - "внепалитики". Эти русские стараются избегать любых разговоров о войне. Но, что интересно, в чат-рулетке выбирают собеседников именно из Украины, мол, чтобы "поговорить за жизнь". Подавляющее большинство таких "ломается" на простейшем вопросе: "Чей Крым?". После него у них сразу выключается "внепалитик" и просыпается кто-то другой, продуцирующий широченный спектр оправданий России. Самые распространенные ответы - "о честном референдуме" и "Крым принадлежит крымчанам".

В общем, в чат-рулетках довольно интересно следить, как менялись мнения рядовых россиян за почти два года.

Например, знаменитое агрессивное "Киев за три дня" сменилось на жалостное "Что там ваше контрнаступление?". Все имперское величие - "всех захватим, всех убьем" - плавно было подменено на смешное "вы недостаточно быстро нас бьете". Стратегические поражения - побег из-под Киева, из Харьковщины, из Херсона - рядовые россияне ни в коем случае не признают, называя это "добровольным отводом войск", "перегруппировкой" и так далее.

Какие вопросы загоняют россиян в тупик? Основное: "Что должно быть победой России? Когда можно будет сказать, что цели войны достигнуты - взятие Киева, парад во Львове, флаг над Рейхстагом в современном Берлине?". Никто из россиян не может назвать границы войны. Большинство из них либо откровенно не понимает этой задачи, либо не может сформулировать ответ. Главный тезис, который можно от них услышать: "Ну, Россия уже не может остановиться, потому что тогда...", а дальше идет случайный набор подсознательных страшилок: от "Украина не остановится на границах 1991 года и пойдет дальше", до "НАТО захватит Москву"...

Мы рассуждаем: "откуда в головах россиян весь этот ментальный мусор?". И наивно думаем, что это - результат "облучения" с их телевизора. Но нет. Чаще всего они отвечают, что прочитали или услышали о чем-то в телеграмме. Анонимные каналы, информационные помойки, весь шлак из мировой сети и вбросы "телевизионных пропагандистов" типа Скабеевой – основной "источник знаний" в информационной пищевой цепочке рядового гражданина РФ.

В конце 2023 года россияне ищут аргументы, почему не развалится сама Россия

Все, что они слышат о слабости Украины, воспринимаются за истину и торжество свободы слова. Но, в то же время, что бы они ни услышали или прочли о России из-за границы, это воспринимается как выдумки и бред.

Поэтому самое интересное в разговорах с россиянами – это разговоры не об Украине, а разговоры о России. Больше всего их триггерят темы о потенциальном распаде РФ, о внутренних межнациональных, межконфессиональных, региональных или социальных конфликтах. Эти темы вызывают широчайший спектр эмоций - от полного ступора до невероятной ярости. И я считаю, что именно такие темы должны стать стержнем украинской информполитики против РФ.

Наконец, если в марте 2022 года разговоры с россиянами сводились к тому, что "сейчас Украину между собой разделят Польша, Венгрия, Румыния и Россия", то в конце 2023 года россияне ищут аргументы, почему не развалится сама Россия. Когда весной 2022 года россияне слышали вопрос о распаде РФ, независимости Татарстана, Чечни, обособлении Сибири или Дальнего Востока — это вызвало у них улыбку. В конце 2023 года они больше не улыбаются. И если кто-то еще вовлекается в дискуссию и пытается убедить, что такое невозможно, кое-кто не просто допускает такой сценарий, но и прямо говорит: "возможно, это и к лучшему".

Мысль о распаде РФ прочно вошла в мозги россиян. До стадии принятия еще далеко, но уже просматривается стадия осмысления.

Андрей Попик, блогер