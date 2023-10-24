По предварительному заключению врачей смерть Владимира Некрасова наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Скончался глава одной из крупнейших нефтяных компаний России "Лукойл" Владимир Некрасов.

Как сообщили в пресс-службе компании, по предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. В компании отметили, что Некрасов почти 50 лет посвятил работе в нефтегазовой отрасли.

Работал в должностях первого вице-президента компании, советника президента и председателя совета директоров, "всегда демонстрируя выдающиеся управленческие способности".

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Некрасов стал третьим топ-менеджером "Лукойла", скончавшимся за последние два года с начала войны на Украине.

Владимир Некрасов - что о нем известно

Некрасов был избран главой совета директоров "Лукойла" в 2022 году, после смерти предыдущего главы совета Равиля Маганова.

В последнем опубликованном "Лукойлом" списке аффилированных лиц (за второе полугодие 2021 года) Некрасов в списке акционеров не значится. Из базы СПАРК следует, что он продал свою долю в размере 0,042% в 2018 году. При этом в настоящее время он является совладельцем компании ООО "ИФГ" с чистой прибылью за 2022 год 1,7 млн руб.

Странные смерти топ-менеджеров "Лукойла"

В мае 2022 года в Мытищах был найден мертвым топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин. СМИ писали о том, что он лечил похмелье у шамана.

В сентябре 2022 года председатель "Лукойла" Равиль Маганов скончался, выпав из окна московской больницы. Однако в нефтяной компании заявили, что Маганов "скончался в результате тяжелой болезни".

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