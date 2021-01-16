Найдена новая записка, в которой Максим Марцинкевич признается в участии в нескольких убийствах.

Появилась еще одна записка, якобы написанная националистом Максимом Марцинкевичем, известным как "Тесак", незадолго до смерти.

Читайте такжеУ российского неонациста "Тесака" во рту нашли еще одну посмертную запискуОб этом пишет Telegram-канал Baza.

В письме Марцинкевич рассказывает о допросе в Красноярске, в ходе которого он признал участие в убийствах:

"В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказывал вообще все. В том числе про армян, дачу и проститутку, которую потом того… Я взял на себя участие в "казни таджика и дага"… Шансов доказать, что это не я, не было".

По его словам, показания на него самого дал националист Сергей Маршаков. Кроме того, "Тесак" дал показания на своих соратников и подтвердил причастность к одному из преступлений Сергея Коротких (Малюты) и Максима Макиенко (Дантист).

"Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу… Два тела возле моей дачи уже откопали. Отказаться от показаний я не смогу", - написал он.

Марцинкевич предупреждает своих соратников о том, что они могут в ближайшее время быть задержаны и советует им бежать из страны.

Смерть "Тесака": что известно

О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно в сентябре прошлого года. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. "Тесак" якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой "Тесак"

Впервые "Тесак" стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После этого он стал сооснователем и общественного движения "Реструкт". Самый популярный проект этого движения - "Оккупай-педофиляй", целью которого была борьба с педофилами.

Против "Тесака" было возбуждено четыре уголовных дела.

В декабре 2018 года "Тесака" приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года "Тесак" заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

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Автор: Катерина Шварц