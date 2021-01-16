Появилась еще одна записка, якобы написанная националистом Максимом Марцинкевичем, известным как "Тесак", незадолго до смерти.
Читайте такжеУ российского неонациста "Тесака" во рту нашли еще одну посмертную запискуОб этом пишет Telegram-канал Baza.
В письме Марцинкевич рассказывает о допросе в Красноярске, в ходе которого он признал участие в убийствах:
"В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказывал вообще все. В том числе про армян, дачу и проститутку, которую потом того… Я взял на себя участие в "казни таджика и дага"… Шансов доказать, что это не я, не было".
По его словам, показания на него самого дал националист Сергей Маршаков. Кроме того, "Тесак" дал показания на своих соратников и подтвердил причастность к одному из преступлений Сергея Коротких (Малюты) и Максима Макиенко (Дантист).
"Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу… Два тела возле моей дачи уже откопали. Отказаться от показаний я не смогу", - написал он.
Марцинкевич предупреждает своих соратников о том, что они могут в ближайшее время быть задержаны и советует им бежать из страны.
Смерть "Тесака": что известно
О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно в сентябре прошлого года. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.
По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. "Тесак" якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.
Кто такой "Тесак"
- Впервые "Тесак" стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».
- После этого он стал сооснователем и общественного движения "Реструкт". Самый популярный проект этого движения - "Оккупай-педофиляй", целью которого была борьба с педофилами.
- Против "Тесака" было возбуждено четыре уголовных дела.
- В декабре 2018 года "Тесака" приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года "Тесак" заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram