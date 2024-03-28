Отмечается, что полная картина произошедшего до сих пор неясна.

Факторы, стоящие за неспособностью российских спецслужб предотвратить теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", включают недоверие к внешней разведке, сосредоточенность на Украине и отвлекающие политические репрессии внутри страны, пишет The New York Times.

Отмечается, что после того, как посольство США в Москве опубликовало публичное предупреждение о возможном теракте в, американская разведка внимательно следила за событиями и считала угрозу реальной. Однако через несколько дней Путин пренебрежительно отнесся к этим предупреждениям, назвав их "откровенным шантажом" и попытками "запугать и дестабилизировать общество" в РФ, говорится в публикации.

"Теперь Путин и его помощники указывают пальцем на Украину, пытаясь отвлечь внимание от вопроса, который был бы в центре внимания любой страны с независимыми СМИ и открытыми дебатами в ее политике: как огромный российский разведывательный и правоохранительный аппарат, несмотря на серьезные предупреждения, не смогли предотвратить один из крупнейших террористических актов в стране за почти четверть века пребывания Путина у власти?" - пишет NYT.

Указывается, что полная картина произошедшего до сих пор неясна. Вместе с тем официальные лица США и Европы, а также эксперты по безопасности и борьбе с терроризмом говорят, что провал, скорее всего, стал результатом сочетания факторов, главным из которых является глубокий уровень недоверия как внутри российских силовых структур, так и в их отношениях с другими глобальными спецслужбами.

Кроме того, среди отвлекающих факторов они отмечают и то, как Путин использовал свой аппарат внутренней безопасности для постоянно расширяющихся политических репрессий внутри страны, а также его сосредоточенность войне против Украины и Запада.

В NYT добавили, что многие представители служб безопасности США и Европы, эксперты по безопасности и аналитики, специализирующиеся на возможностях международной разведки, говорили на условиях анонимности.

Среди прочего, один из представителей европейской службы безопасности, который отслеживает деятельность российских спецслужб, предположил, что неспособность предотвратить нападение, вероятно, стала результатом сочетания многих факторов, в том числе усталости от "особой бдительности" перед недавними президентскими выборами в России.

Теракт в "Крокус Сити Холле" - актуальное

Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" с точки зрения сторонника Путина является его полным крахом, отметил спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, государство, которое тратит колоссальные ресурсы на силовиков, на финансирование спецслужб, в итоге не отреагировало должным образом даже на публичные предупреждения.

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