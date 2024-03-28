Диктатор показал своему окружению, что не контролирует ситуацию в России, считают в украинской военной разведке.

Теракт в Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл" с точки зрения сторонника российского диктатора Владимира Путина за "сильную руку" является полным крахом.

Государство, которое тратит колоссальные ресурсы на силовиков, на финансирование спецслужб, в итоге не отреагировало должным образом даже на публичные сообщения, рассказал спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов в интервью "Голосу Америки".

"С точки зрения классического избирателя Путина и даже его сторонника, человек, который, возможно, поддержал его за "сильную руку", за то, что он может навести порядок в стране, ну это полный крах...", - отметил собеседник.

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По словам Юсова, главарь россиян, в частности, своему окружению показал, что не контролирует ситуацию в РФ. По мнению спикера ГУР, теракт в России может дать основания демонтировать в стране хоть и формальные, но последние остатки прав граждан и способен стать причиной перераспределения власти среди силовиков. По его мнению, в РФ жители будут все больше выдвигать требования насчет своих прав.

"Масса конфликтов, межнациональных потенциальных, межрелигиозных, социальных, политических, других, которые удерживаются силовым аппаратом, но никуда не исчезают. И эти десятки, сотни народов, наций, проживающих на территории Российской Федерации, которые лишены каких-либо прав, гражданских, культурных, религиозных, они будут требовать все больше права голоса и защиты своих прав", - считает спикер.

Ужасный теракт в "Крокус Сити" - сегодня об этом стоит знать

Вечером 22 марта в "Крокус" несколько вооруженных лиц устроили стрельбу, погибли более 100 человек. Владимир Путин не комментировал стрельбу сутки, а потом говорил, что украинская сторона якобы "причастна" к преступлению. В РФ утверждали, что задержали подозреваемых в совершении теракта "недалеко от границы с Украиной". Стоит отметить, что на Западе Россию предупреждали, что на ее территории возможны теракты.

Западные СМИ писали, что нападение на "Крокус" организовали боевики террористической организации "Исламское государство". Украинская сторона не раз говорила, что не имеет никакого отношения к теракту. По словам руководителя ГУР МО генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, российские власти как минимум с 15 февраля знали о подготовке теракта.

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