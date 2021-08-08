На теле пожилой женщины после жестоких издевательств осталось множество гематом.

В России сиделка сильно избила 95-летнюю пенсионерку из-за просьбы измерить ей давление. Специалист по работе с пожилыми людьми таскала женщину за волосы и нанесла ряд жестоких ударов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дна".

За 95-летней женщиной присматривала сиделка из компании "Милосердие.про". Однако родственники россиянки решили сменить специалиста, так как та не нашла общего языка со своей пожилой клиенткой. В последний день работы сиделка отказалась измерить пенсионерке давление.

Свой отказ она мотивировала тем, что ей за это не заплатят. Пенсионерка попыталась вызвать у сиделки чувство стыда и процитировала ей стихотворение о человечности. Однако у специалиста по работе с пожилыми людьми это вызвало лишь агрессию.

Читайте такжеРоссиянка в наказание сбросила собаку с пятого этажаСиделка повалила пенсионерку на пол, после чего принялась ее жестоко избивать и таскать за волосы. 95-летняя женщина не стала рассказывать об этом своим родственникам. На следующий день после инцидента новая сиделка заметила, что все тело и лицо пенсионерки в синяках и гематомах. Лишь тогда пострадавшая женщина рассказала о случившемся.

Семья пенсионерки обратилась в компанию, через которую они нанимали сиделку. Однако сотрудники фирмы пытались уйти от ответственности и даже утверждали, что пожилая женщина "что-то путает" или врет. Тем не менее компания все же извинилась и заявила, что горе-сиделку уже внесли в "черный список".

Родственники заявили о случившемся в полицию, дело взяли на контроль в прокуратуре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянин жестоко избил пенсионера, вернувшего ему потерянный телефон. Мужчина попал в реанимацию.

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Автор: Иван Бойко