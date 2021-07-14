Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина избила свою подопечную руками и ногами, нанеся ей серьезные травмы.

В Италии правоохранители задержали 52-летнюю украинку, которая избила пожилую местную жительницу.

Как сообщает Padovaoggi.it., инцидент произошел в Городе Падуя. Утверждается, что украинка ухаживала за 87-летней итальянкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила свою подопечную руками и ногами, нанеся ей серьезные травмы.

Предполагается, что это уже не первый эпизод насилия со стороны задержанной.

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В январе в Италии в городе Лоди-Веккьо нашли мертвой 52-летнюю украинку Валентину Король. Она ушла из дома, а спустя двое суток ее тело обнаружили на берегу канала.

Итальянская полиция сообщает, что украинка пропала вечером 9 января. Муж объявил ее розыск. И только в понедельник, 11 января, местные жители заметили на берегу канала тело женщины. По данным местного прокурора, следов насильственной смерти на теле украинки не обнаружено.

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Автор: Дмитрий Захаров