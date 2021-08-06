Мужчина находится в реанимации.

В Московской области мужчина жестоко избил пенсионера, который пытался вернуть ему потерянный кошелек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мослента".

60-летний житель посёлка Малаховка случайно нашёл на улице барсетку, в которой лежал мобильный телефон. Он связался с владельцем телефона и предложил встретиться, чтобы вернуть его. Отмечается, что он не просил вознаграждение.

При встрече он начал расспрашивать мужчину, чтобы удостовериться, что отдает утерянное настоящему владельцу. Однако разговаривал невнятно, так как недавно перенёс инсульт.

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Пенсионера доставили в реанимацию, он находится в тяжёлом состоянии.

Нападавшего теперь разыскивает полиция.

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Автор: Людмила Жерновская