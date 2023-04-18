Потери российских захватчиков уже превысил 183 тысячи человек.

Защитники Украины прикладывают немало усилий, чтобы освободить территории нашей сраны от российских оккупантов. С начала полномасштабной войны наши воины ликвидировали почти 183130 российских захватчиков.

Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 183130 (+470) человек ликвидировано;

танков ‒ 3661 (+1) единица;

боевых бронированных машин ‒ 7098 (+11);

артиллерийских систем – 2810 (+6);

РСЗО – 538;

средства ПВО ‒ 285;

самолетов / вертолетов – 308 / 293;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2353 (+6);

крылатые ракеты ‒ 911;

корабли /катера ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4);

специальная техника ‒ 330 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на утро 18 апреля - что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки 17 апреля бойцы ВСУ отбили более 70 вражеских атак. Россияне продолжают пытаться вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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При этом авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин"

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В свою очередь противник в понедельник нанес четыре ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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