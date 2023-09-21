Россия больше модернизирует советские наработки, чем производит что-то новое.

Россия не производит новые танки, кроме Т-90М "Прорыв", Все остальные танки модернизируются с советских наработок, отметил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"На самом деле все, что у них есть, - это Т-90М "Прорыв". А до этого были Е-90. Всевозможные Т-72 Б3, Т-80БВМ, включая Т-54/55/62 - это советские машины. То есть то, что они их модернизируют - да. Но это не производство с нуля, - отметил он. - В вопросе производства танков Т-90М "Прорыв" тоже можно отчитываться, что их производится больше, потому что до этого их производство было гомеопатическим, ведь это новая машина".

При этом эксперт насторожил заявлением о том, что РФ идет на увеличение производства военной продукции - модернизация, ремонты и т.д.

Видео дня

"И происходит это вследствие вливания в это всех имеющихся ресурсов: начиная от денежных, заканчивая направлением зеков на заводы", - добавил Катков.

Потери России в Украине - сколько танков РФ уничтожили ВСУ

Напомним, как писал УНИАН, с начала широкомасштабного вторжения общие потери России в Украине в танках предварительно составляют 4638 единиц.

Также Россия потеряла примерно 274 тысячи 470 военных, из которых 490 - за минувшие сутки, и: боевых бронированных машин - 8883, артиллерийских систем - 6137, реактивных систем залпового огня - 781, средств противовоздушной обороны - 528.

Вас также могут заинтересовать новости: