Танк насквозь прошила кумулятивная струя.

Украинские защитники уничтожили очередной российский танк Т-90М "Прорыв", который, по заверениям россиян, "не имеет аналогов в мире".

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "самый современный и самый надежный танк" РФ насквозь прошила кумулятивная струя.

Эксперт напомнил, что в СССР бездарно скопировали у Leopard 2 нишу для комбинированной брони башни танка Т-72Б (база для Т-90) с пакетом "отражающих листов".

"Суть заключалась в размещении пакета из широкой стальной пластины, слоя инертного наполнителя и стальной пластины меньшего размера. Это облегчало вес башни, но повышало её броне-устойчивость. Но это если все сделано с умом. На Т-72 все сделали через... нишу для бутылочки. В Leopard 2 эти пластины размещались под вариативным углом 70°, но на Т-72 они стоят под углом 90°!" - отметил Коваленко.

В итоге при попадании в башню Т-90 под определенным углом боеприпас может пройти сквозь пластины без особых препятствий, что и произошло в этот раз, добавил эксперт.

Потери России в Украине - что сообщалось

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 2 сентября 2023-го среди личного состава ориентировочно составили около 264 тысяч 60 человек.

Также РФ потеряла: танков - 4 тыс. 471, боевых бронированных машин - 8 тыс. 637, артиллерийских систем - 5 тыс. 560, реактивных систем залпового огня - 736.

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