Также уничтожено 41 артиллерийскую систему, 29 беспилотников, 15 боевых бронированных машин и 3 танка.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили почти 500 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, по состоянию на 21 сентября Россия потеряла на войне против Украины примерно 274 тысячи 470 военных, из которых 490 - за минувшие сутки.

Кроме того, страна-агрессор потеряла:

Видео дня

танков - 4638 (+3) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 8883 (+15),

артиллерийских систем - 6137 (+41),

реактивных систем залпового огня - 781 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 528 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29),

автомобильной техники и автоцистерн - 8670 (+37),

специальная техника/special equipment - 911 (+5).

В то же время количество уничтоженных самолетов, вертолетов, кораблей, катеров, подводных лодок и крылатых ракет за сутки не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работиного в Запорожской области. Украинские защитники успешно отразили атаки российских захватчиков на Бахмутском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Вас также могут заинтересовать новости: