В письме Синода отмечается, что идеология современной РПЦ содержит угрозу не только для Украины, но и для всего православного мира.

Священный Синод Православной церкви Украины обратился с письмом к Вселенскому патриарху архиепископу Константинополя Варфоломею, в котором просит лишить московского патриарха Кирилла, который проповедует расистские учения о "русском мире", престола.

Письмо о привлечении российского патриарха к канонической ответственности и лишение его патриаршего престола одобрен на заседании Священного Синода ПЦУ 27 июля 2022 г. и обнародовано на официальном странице ПЦУ.

В обращении отмечается, что 15 марта этого года, в Воскресенье православия была обнародована Декларация про "русский мир", в которой отмечается, что "русский мир" — это неправославна, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма, что было осуждено на Константинопольском соборе 1872 года.

Священный синод ПЦУ отмечает, что "отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении патриарха Кирилла и его единомышленников с расистской за своим духом теорией, согласно которой Россия и "русский мир" является чем-то принципиально лучше и выше других народов, а исторические соседи России — украинцы и беларусы — имеют право на существование и будущее исключительно как часть российской действительности". Как отмечается, вполне логичной в рамках этой расистской концепции, что делит народы и государства на "настоящие" и "искусственные", выглядит и принципиальное отрицание права народа Украины на полную каноническую церковную самостоятельность (автокефалию) и собственно государственное бытие.

"Вместе с тем важно понимать, что идеология современной РПЦ содержит угрозу не только для Украины, но и для всего православного мира... Начиная как минимум с октября 2018 года, все действия патриарха Кирилла подчинены конкретной политической цели. Он стремится радикально увеличить присутствие РПЦ за пределами России, максимально ослабить Вселенский Патриархат и грекоязычные Поместные Церкви и таким образом навязать православному миру гегемонию и диктат Московского патриарха", - говорится в письме.

Синод обращается к Варфоломею с просьбой: осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической; квалифицировать действия патриарха Кирилла, который открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает войну России против Украины, как схизматических и лишить его права занимать Московский патриарший престол.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. Отдельно, ограничения коснутся главы русской православной церкви патриарха Кирилла.

8 июля Канада объявила о введении дополнительных санкций против российских агентов дезинформации и пропаганды в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину. В санкционном списке оказался патриарх Кирилл.