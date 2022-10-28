Во временно оккупированном Крыму погибла российская пропагандистка Светлана Бабаева, которая возглавляла симферопольское подразделение "Россия сегодня".
Об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что Бабаева погибла "в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой".
На смерть Бабаевой отреагировала еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян:
"Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях. Ох, Света, Света, как же так".
Обновлено. По данным росСМИ, пропагандистка погибла от "шальной пули" Информацию об этом подтвердил ее непосредственный начальник – пропагандист Дмитрий Киселев: "Рвалась "за ленточку".
Российская пропагандистка Светлана Бабаева: что о ней известно
Бабаева работала в президентском пуле Путина, была главредом пропагандистского сайта "Газета.ру".
В 2004-2006 годах возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, а в 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта агентства в США. Также она работала заместителем главного редактора газеты "Московские новости", шеф-редактором журнала "Профиль".