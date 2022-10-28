Бабаева работала в президентском пуле Путина.

Во временно оккупированном Крыму погибла российская пропагандистка Светлана Бабаева, которая возглавляла симферопольское подразделение "Россия сегодня".

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что Бабаева погибла "в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой".

Видео дня

На смерть Бабаевой отреагировала еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян:

"Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях. Ох, Света, Света, как же так".

Обновлено. По данным росСМИ, пропагандистка погибла от "шальной пули" Информацию об этом подтвердил ее непосредственный начальник – пропагандист Дмитрий Киселев: "Рвалась "за ленточку".

Российская пропагандистка Светлана Бабаева: что о ней известно

Бабаева работала в президентском пуле Путина, была главредом пропагандистского сайта "Газета.ру".

В 2004-2006 годах возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, а в 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта агентства в США. Также она работала заместителем главного редактора газеты "Московские новости", шеф-редактором журнала "Профиль".

Вас также могут заинтересовать новости: