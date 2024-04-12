Отмечается, что среди уничтоженных - 4 многоцелевых истребителя Су-35.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия сбила минимум 13 единиц своей же авиации, пишет The Insider.

Отмечается, что инцидент с вертолетом Ми-24 10 апреля - как минимум 13-й случай за время войны, когда сообщалось о потерях российской авиации от "дружественного огня" ПВО. При этом больше половины случаев произошли с начала 2024 года.

Всего из-за вероятных действий российского ПВО войска РФ потеряли:

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4 многоцелевых истребителя Су-35;

3 истребителя-бомбардировщика Су-34;

2 самолета ДРЛО А-50У;

многоцелевой истребитель Су-27;

десантно-транспортный вертолет Ми-8;

многоцелевой вертолет Ми-24.

Также указывается, что еще один воздушный командный пункт Ил-22М11 после поражения удалось посадить, однако самолет теперь требует долгосрочного ремонта.

Потери России в Украине на 12 апреля

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 451 730 человек личного состава. За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 840 захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 7 146 (+9 за прошлые сутки), боевых бронированных машин - 13 698 (+19) единиц, артиллерийских систем - 11 486 (+34) единиц, РСЗО - 1042 (+2) единицы, средств ПВО - 755 (+1) единиц, самолетов - 347 единиц, вертолетов - 325 единиц.

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