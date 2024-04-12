В РФ заявляют, что этот комплекс РЭБ якобы может бороться против практически всех видов дронов.

После ряда успешных атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам Россия вынуждена признать, что у нее нет возможности прикрыть все эти объекты средствами противовоздушной обороны - и теперь ищет новые способы, как защитить эту критическую инфраструктуру.

Как пишут эксперты Defence Express, теперь россияне хотят прикрыть свои НПЗ от атаки дронов системами радиоэлектронной борьбы - в "Ростехе" заявили, что уже имеют в своем активе комплекс, который вроде бы может справиться с такой задачей, но "просто раньше он не выпускался массово".

Россияне заявляют, что этот комплекс РЭБ может эффективно бороться против "практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов".

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Этот комплекс якобы уже начали применять, хотя пока что деталей о нем нет.

В этой связи эксперты напоминают, что в РФ еще в прошлом году заявляли, что протестировали модернизированный антидронный комплекс "Серп-ВС5Д" на одном из объектов энергетической инфраструктуры, хотя не исключают, что речь может идти о другом решении.

"И с одной стороны, конечно, "комплекс РЭБ, противодействующий всем дронам", звучит как очередное "чудо-оружие", но с другой - факт, что враг работает в этом направлении и планирует защищаться от дроновых атак средствами РЭБ, надо принять во внимание в контексте дальнейшего развития наших беспилотных летательных аппаратов", - отмечают эксперты.

Удары по российским НПЗ

Удары украинских дронов могли вывести из строя более 15% мощностей российских НПЗ. При этом в зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять "значительное время".

Ранее в России начали копировать украинскую тактику по созданию мобильных групп ПВО, которые должны отражать атаки дальнобойных дронов-камикадзе в тылу, а также ликвидировать угрозу БПЛА в прифронтовой зоне.

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