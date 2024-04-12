Также ВСУ уничтожили вражеские танки, артиллерию, бронемашины и другую технику.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику на фронте. За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 840 захватчиков.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери армии РФ по состоянию на 12 апреля составили:

личного состава - около 451 730 (+840) человек,

танков - 7 146 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 13 698 (+19) единиц,

артиллерийских систем - 11 486 (+34) единиц,

РСЗО - 1042 (+2) единицы,

средства ПВО - 755 (+1) единиц,

самолетов - 347 (+0) единиц,

вертолетов - 325 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 9 161 (+57) единиц,

крылатые ракеты - 2087 (+18) единиц,

корабли/катера - 26 (+0) единиц,

подводные лодки - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 15 339 (+41) единица,

специальная техника - 1888 (+6).

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на оккупированной территории Херсонской области россияне минируют аграрные поля. Такими действиями Россия пытается удержать захваченные территории. В Центре национального сопротивления призвали местных жителей региона быть осторожными и сообщать о местонахождении врага, чтобы помочь ВСУ.

Видео дня

Также сообщалось, что в ночь на 12 апреля российские оккупанты в очередной раз несколькими волнами беспилотников нанесли удары по территории Украины. Целью вражеской армии была энергетическая инфраструктура различных регионов Украины. Военные рассказали, сколько БпЛА удалось сбить этой ночью.

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