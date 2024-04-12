Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику на фронте. За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 840 захватчиков.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери армии РФ по состоянию на 12 апреля составили:
- личного состава - около 451 730 (+840) человек,
- танков - 7 146 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин - 13 698 (+19) единиц,
- артиллерийских систем - 11 486 (+34) единиц,
- РСЗО - 1042 (+2) единицы,
- средства ПВО - 755 (+1) единиц,
- самолетов - 347 (+0) единиц,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 9 161 (+57) единиц,
- крылатые ракеты - 2087 (+18) единиц,
- корабли/катера - 26 (+0) единиц,
- подводные лодки - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 339 (+41) единица,
- специальная техника - 1888 (+6).
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, на оккупированной территории Херсонской области россияне минируют аграрные поля. Такими действиями Россия пытается удержать захваченные территории. В Центре национального сопротивления призвали местных жителей региона быть осторожными и сообщать о местонахождении врага, чтобы помочь ВСУ.
Также сообщалось, что в ночь на 12 апреля российские оккупанты в очередной раз несколькими волнами беспилотников нанесли удары по территории Украины. Целью вражеской армии была энергетическая инфраструктура различных регионов Украины. Военные рассказали, сколько БпЛА удалось сбить этой ночью.