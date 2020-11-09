В российском Воронеже солдат срочной службы устроил стрельбу на территории воинской части. ЧП произошло на военном аэродроме в понедельник утром.
Об этом сообщают ряд российских СМИ. Информацию о стрельбе также подтвердили власти российского региона.
По информации ТАСС, погибли три человека - два офицера и солдат-срочник.
"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек", - говорится в сообщении.
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Одному из пострадавших удалось выжить - сейчас он в реанимации.
Агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные Минобороны пишет, что около 5 утра солдат из суточного наряда по парку напал на прибывших для проверки должностных лиц. Погибли три человека, а стрелок скрылся. Ведутся его поиски.
По данным местных СМИ, изначально солдат был вооружен топором, но впоследствии завладел чужим оружием. ЧП произошло на военном аэродроме "Балтимор". Стрелок - 20-летний Антон Макаров, его фото уже распространили местные СМИ.
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