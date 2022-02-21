Возможно, лидеру ЛДПР понадобится переливание крови, выяснили журналисты.

У российского политика-украинофоба, лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского отрицательный тест на коронавирус COVID-19, но состояние его здоровья остается тяжелым.

У Жириновского есть двусторонний отит (воспалительный процесс в ухе), сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, у политика также анемия (малокровие) средней степени, врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, нужно будет сделать переливание крови.

"…Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе…", – отмечается на канале.

Напомним, 9 февраля росСМИ сообщили, что больной коронавирусом Владимир Жириновский попал в московскую Центральную клиническую больницу.

Кроме того, появилась информация, что у политика легкие поражены на 50-75%, он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии.

СМИ писали, что лидер ЛДПР не хотели лечиться, и поэтому ему давали успокоительные.

Стоит отметить, что Жириновский в декабре 2021 года сделал седьмой укол российского препарата от COVID-19. В разговоре с пропагандистами политик утверждал, что ни разу не болел коронавирусом.

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