Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что эти ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны.

Российский диктатор Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Соответствующие документы появились на сайте Кремля.

Так, Путин подписал серию указов о ратификации договоров между РФ и "ДНР", РФ и "ЛНР", РФ и Запорожской областью, РФ и Херсонской областью об их присоединении к России.

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Кроме того, Путин назначил главаря "ДНР" Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" в составе РФ, глава "ЛНР" Леонида Пасечника – вр.и.о. главы "ЛНР". Гауляйтеров Запорожской и Херсонской областей Украины – Евгения Балицкого и Владимира Сальдо – назначил губернаторами этих областей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что эти ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны.

"Коллективный безумец может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство – ВСУ, высокоточное оружие, офензива. Вернем к реальности, заберем все свое", – написал он.

Попытка аннексии 4 областей Украины – что стоит знать

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

2 октября стало известно, что Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уже назначены "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

При этом в Кремле не могут определиться с "границами" временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. По словам советник главы Офиса президента Михаила Подоляка – причина в успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

С момента объявления об аннексии ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

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