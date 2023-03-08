Пригожин нашел для своей военной компании союзника, мало подконтрольного другим.

В Крыму оккупационная власть планирует построить базу для ЧВК "Вагнер". Как сообщает в Facebook Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, для этого хотят выделить большую площадь.

Решение принял глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. База будет первым представительством "вагнеровцев" на территории Крыма.

Чтобы осуществить задуманное власти якобы должны выделить 500 га в одном из горных районов полуострова. Отметим, что такая площадь равна площади ориентировочно 700 футбольных полей, или пяти квадратных километров.

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Как ранее сообщал УНИАН, ЧВК "Вагнер" может впервые получить собственную базу на подконтрольной России территории без влияния других военных и чекистов. С другими губернаторами РФ также велись похожие разговоры, однако у них и близко нет ресурса Аксенова. Пригожину нравится, какую модель власти выстроил глава Крыма, поэтому он видит в нем хорошего союзника.

ЧВК "Вагнер": что известно из актуального

Глава "Вагнера" Пригожин опозорился, обращаясь к Зеленскому. В видео он рассказывал о проблемах Бахмута, однако разбил это не из самого города и даже не из окрестностей.

Украинские пограничники показали на видео, как ликвидировали группу "вагнеровцев". Кроме этого 5 марта стало известно, что ВСУ уничтожили 15 групп "вагнеровцев" за одну ночь.

В Пентагоне заявили, что члены ЧВК "Вагнер" оказались лучше подготовлены, чем обычные военные России. У кадровых российских солдат в США не видели образцовых действий в больших масштабах.

В российских СМИ сообщили о получение "вагнеровцами" поддержки от "Роснефти". В том числе эта договоренность была согласована при содействии председателя Совбеза РФ Патрушева.

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