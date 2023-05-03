Последствия ночного удара россиян уточняются.

Во время ночной атаки дронами россияне ударили по нефтебазе в Кропивницком тремя беспилотниками.

Как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, в результате ночной атаки врага в области есть прилеты.

"Около трех утра сразу три Шахеда "Герань-2" атаковали нефтебазу в областном центре", - отметил он.

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По словам Райковича, обошлось без пострадавших и погибших.

Глава ОВА добавил, что сейчас данные о последствиях российского удара уточняются.

Атака РФ по Украине 3 мая - главное

В ночь на 3 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Всего враг выпустил из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря 26 БПЛА, 21 удалось уничтожить силам ПВО.

Например, все дроны-камикадзе обезврежены в небе над Киевской областью, над Днепропетровщиной сбиты семь "Шахедов". Один, к сожалению, прорвал ПВО и ударил по админзданию. Предварительно - без пострадавших, на месте удара вспыхнул пожар.

Это уже третья атака РФ по Украине за последние дни, правда, во время предыдущих двух РФ пускала крылатые ракеты. Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, теперь РФ будет целиться не только по энергетическим, но и по военным объектам, в частности, отыскивая логистические маршруты и центры сил обороны на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению.

Тогда как эксперт Александр Коваленко предположил, что целью массированных ударов является и выслеживание размещения Patriot.

Еще в апреле разведка Эстонии предупреждала, что РФ попытается сорвать подготовку ВСУ к контрнаступлению такими вот ударами.

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