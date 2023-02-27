Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев обиделся на европейцев, которые "отжали" его имущество в Италии.
Свежей порцией образ рупор Кремля "взорвался" в эфире своей программы. Он назвал европейцев "нацистскими наволочами", которые оставили "таких евреев, как он, без имущества".
"У меня нет вопросов к этим нацистским сволочам. Они - нацисты. Сначала они лишают таких евреев, как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, когда европейские нацисты лишают нас собственности. Они пытаются заткнуть нам рот. Нам не привыкать", - заявил разъяренный Соловьев.
Итальянское имущество Соловьева
Несмотря на то, что пропагандист Соловьев клянется в любви России и режиму Путина, он охотно путешествовал по "нацистской" Европе и даже купил себе недвижимость в Италии.
В 2017 году СМИ выяснили, что Соловьев купил свою первую итальянскую виллу на озере Комо.
Живописная местность так понравилась Соловьеву, что вскоре он купил рядом еще одну недвижимость. В частности, четыре года назад руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил у российского телеведущего Владимира Соловьева виллу на озере Комо в Италии. Вилла пропагандиста расположена в городе Менаджо, ее стоимость составляет более €1 млн.
В апреле прошлого года на фоне войны в Украине в итальянском Менаджо на озере Комо неизвестны подожгли виллу Соловьева, а стены исписали антивоенными лозунгами. Впоследствии пропагандисту запретили въезд в Италию, а имущество арестовали в рамках санкций против него.