По его словам, таким образом европейцы хотят "заткнуть ему рот".

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев обиделся на европейцев, которые "отжали" его имущество в Италии.

Свежей порцией образ рупор Кремля "взорвался" в эфире своей программы. Он назвал европейцев "нацистскими наволочами", которые оставили "таких евреев, как он, без имущества".

"У меня нет вопросов к этим нацистским сволочам. Они - нацисты. Сначала они лишают таких евреев, как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, когда европейские нацисты лишают нас собственности. Они пытаются заткнуть нам рот. Нам не привыкать", - заявил разъяренный Соловьев.

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Итальянское имущество Соловьева

Несмотря на то, что пропагандист Соловьев клянется в любви России и режиму Путина, он охотно путешествовал по "нацистской" Европе и даже купил себе недвижимость в Италии.

В 2017 году СМИ выяснили, что Соловьев купил свою первую итальянскую виллу на озере Комо.

Живописная местность так понравилась Соловьеву, что вскоре он купил рядом еще одну недвижимость. В частности, четыре года назад руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил у российского телеведущего Владимира Соловьева виллу на озере Комо в Италии. Вилла пропагандиста расположена в городе Менаджо, ее стоимость составляет более €1 млн.

В апреле прошлого года на фоне войны в Украине в итальянском Менаджо на озере Комо неизвестны подожгли виллу Соловьева, а стены исписали антивоенными лозунгами. Впоследствии пропагандисту запретили въезд в Италию, а имущество арестовали в рамках санкций против него.

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