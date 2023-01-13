Они продолжают конкурировать в штурме Соледара.

В российской "Лиге защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" раскритиковали Министерство обороны Российской Федерации.

Комментарий главы организации Андрея Трошева публикуют российские СМИ. Сегодня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что войска РФ якобы установили полный контроль над Соледаром.

"В ходе операции российские подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон", - сообщил он.

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Трошев заявил, что нужно "воевать, а не чл*нами меряться и воровать чужие заслуги". "Читаю с удивлением сводку Минобороны. Не было ни одного десантника на Соледаре, десантники это сами подтверждают. Соледар был взят исключительно усилиями бойцов ЧВК "Вагнер". И не нужно оскорблять бойцов тем, что унижается их заслуга. Вы их этим демотивируете", - заявил он.

Конфликт между вагнеровцами и Минобороны России

Как известно, между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ постоянно происходят конфликты. Они публикуют противоречащую друг другу информацию о штурме украинского Соледара. В ЧВК пытаются "перетянуть одеяло" на себя. В городе сейчас идут ожесточенные бои.

По данным российских СМИ, олигарх Евгений Пригожин конфликтует не только с Минобороны, но и с чиновниками администрации президента и старыми друзьями Путина.

Напомним, что ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Кремль создает "вагнеровцам" лжебиографию - якобы ЧВК является единственной боеспособной и результативной силой.

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