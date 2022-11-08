По его мнению, в РФ хотят создать "военную партию".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, о чем может говорить заявление российского олигарха Евгения Пригожина о вмешательстве в американские выборы

В эфире "Фейгин LIVE" Арестович высказал мнение, что российский президент Путин хочет создать "военную партию".

"Именно поэтому там "подвякивают" все эти низовые военные "корреспонденты", "блоггеры" и т. д. Для чего? Потому что, когда события в Росси перейдут в разряд неуправляемых, после проигрыша этой кампании, им нужна будет организованная сила, которая будет с одной стороны кричать о реванше, а с другой - будет достаточно управляемой", - сказал он.

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Советник ОП считает, что именно поэтому Кремль позволяет делать громкие внешнеполитические и внутриполитические заявления.

"Их накачивают, это совершенно очевидно, это технологии", – отметил Арестович.

По его словам, такая партия может создаваться для "оттягивания" голосов частично недовольных военнослужащих, ветеранского движения и ультрапатриотов.

Кроме того, сейчас в Кремле создают "вагнеровцам" лжебиографию, согласно которой те являются единственной боеспособной и результативной силой в войне.

Пригожин заявил о вмешательстве в выборы в США

Как сообщал УНИАН, ранее российский олигарх заявил что он "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться" в американские выборы.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал это "наглым признанием" и проявлением безнаказанности как самого олигарха, так и высшего руководства России.

В США убеждены, что Пригожин не стал бы такое говорить без согласия Москвы.

Как известно, ранее Пригожин лично агитировал "зэков" и завербовал более тысячи заключенных на войну в Украине.

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