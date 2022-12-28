Владелец "Группы Вагнера" настроил против себя российские элиты из-за своей политической активности.

Российский олигарх Евгений Пригожин, известный как "повар Путина" и владелец "Группы Вагнера", всё больше конфликтует с российскими элитами – не только с Минобороны РФ, но даже с чиновниками администрации президента и старыми питерскими друзьями Владимира Путина. Об этом пишет издание "Важные истории".

Издание напомнило, что некоторое время назад в Сети широко разошлось видео, на котором некий "вор в законе" рассказал о тюремном прошлом Пригожина. В частности человек на видео заявил, что "повар Путина" в те времена относился к самой низшей касте заключенных, которые оказывают сексуальные услуги другим заключенным.

"Неизвестно, правдиво распространенное видео или ложно. Но оно явно сделано для того, чтобы подорвать авторитет Пригожина и осложнить набор заключенных в его частную военную компанию для отправки на войну в Украину", – отмечает издание.

Видео дня

По словам авторов статьи, им неизвестен заказчик этого компромата, но ясно, что Пригожин настроил против себя многих влиятельных людей в России.

Так, издание утверждает, что "повар Путина" находится в непростых отношениях со старыми друзьями российского президента. В этом контексте упомянут основной владелец петербургского банка "Россия" Юрий Ковальчук.

Отмечается, что пригожинская "Группа Вагнера" очень пригодилась на фронте в Украине, а сам Пригожин начал вмешиваться в политику, почувствовав свою возросшую значимость.

"Для старых питерцев это неприемлемо, они не могут позволить человеку с криминальным прошлым играть с ними на одном поле", – пишет издание.

Впрочем, источники из окружения Ковальчука опровергают конфликт и причастность к распространению компрометирующего ролика.

Также издание утверждает, что у Пригожина возник конфликт с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Причиной названо вторжение Пригожина в сферу ответственности этой структуры – попытки влиять на назначения и отставки чиновников, в частности губернатора петербурга Александра Беглова, с которым у "повара Путина" давний публичный конфликт.

"Пригожин, как самостоятельный игрок с его близостью к президенту и медийным ресурсом, вызывает обеспокоенность администрации, поскольку она не может контролировать ни его самого, ни его медиа", – пишет издание.

Что касается конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу и его генералами, то у Пригожина с ними "давно идет информационная война".

"Конфликты Пригожина с руководством Минобороны связаны не только с ошибочными, как он иногда считает, приказами и провальными военными действиями. Но и с тем, что его бойцов не снабжают всем необходимым", – отмечают авторы статьи.

Наконец, напряженные отношения Пригожина с ФСБ сложились из-за того, что эту структуру обязали помогать в вербовке заключенных для "Группы Вагнера".

"Отправка вооруженных сидельцев на войну в Украину с упором на бандитов и убийц, а также с радикальными напутствиями "убивать", "пытать" и "хоть горло перерезать" — не тот подход, который устраивает ФСБ", – пишет издание.

Боевики "Группы Вагнера" на фронте в Украине

По утверждениям самого Пригожина, наемники из его "Группы Вагнера" участвовали в войне против Украины с мая 2014 года. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году в ряды "вагнеровцев" стали активно вербовать заключенных из российских тюрем.

Примечательно, что Пригожин лично ездил по колониям и рекламировал службу в его так называемой "ЧВК". Потенциальным наемникам он обещал большие деньги и помилование.

Хотя Пригожину удалось создать публичный образ "вагнеровцев" как наиболее боеспособной силы в России, на практике никаких существенных успехов "Группа Вагнера" на войне в Украине не показала. Зато она прославилась полным пренебрежением к жизни своих солдат и высочайшим уровнем потерь.

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