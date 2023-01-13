Сейчас в этом городе продолжаются бои с российскими оккупантами.

Российские купанты не захватили Соледар Донецкой области. Заявления россиян о якобы "взятии" города не соответствуют действительности.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, опровергнув таким образом заявления РФ, пишет РБК-Украина.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый.

В то же время он отказался сообщать подробности о ситуации на этом направлении по причинам безопасности.

Битва за Соледар - что известно

Напомним, сегодня министерство обороны России объявило о якобы захвате Соледара. Однако, в Минобороны Украины это не подтверждают, отмечая, что в городе продолжаются тяжелые бои.

В частности, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ночь на 13 января в Соледаре была горячей, но город удерживают вооруженные силы Украины. По ее словам, враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Но украинские защитники держат оборону.

Как сообщал УНИАН, российские войска в течение последних двух недель пытаются массированным штурмом захватить Соледар. Без контроля над этим городом врагу не удастся продвинуться вглубь Донецкой области. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ситуация в Соледаре очень сложная, но контролируемая. По его словам, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери. Резников отметил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.

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