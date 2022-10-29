Российский диктатор Владимир Путин все еще не подписал указ о завершении частичной мобилизации.

Список из 1025703 лиц, которым был запрещен выезд из России во время частичной мобилизации, теперь пуст.

Об этом сообщает Astra.

Источник Astra сообщил, что список начали "чистить" еще 28 октября. На тот момент там уже было 800 тысяч человек. При этом российский диктатор Владимир Путин все еще не подписал указ о завершении частичной мобилизации.

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"Даже контроль сняли. Был запрет и был контроль", — заявил собеседник Astra.

Речь идет о "контроле" за лицами, которые попадали под мобилизацию, но имели справку или "бронь". При пересечении границы их опрашивали, выясняя детали поездки.

Мобилизация в России

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на войну в Украине. Вопреки утверждениям о том, что мобилизовать будут "запасников", повестки получали кто угодно, включая лиц без боевого опыта и лиц с инвалидностью. В отдаленных населенных пунктах РФ забирали все мужское население определенной возрастной категории.

РФ начала отправлять мобилизованных на фронт уже в начале октября. К середине месяца появились официальные сообщения о смертях среди новобранцев.

Кроме проблем с обучением, которого, по словам попавших в плен "мобиков", не было, новобранцам также не хватало формы, спальных мест и даже уборных.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании частичной мобилизации и отчитался перед российским диктатором Владимиром Путиным об ее итогах. По его словам, спустя месяц и 1 неделю после объявления мобилизации были мобилизованы 300 тысяч человек. Из них 1300 – сотрудники органов исполнительной власти. 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт.

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