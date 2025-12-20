Ранее премьер-министр Британии был одним из главных сторонников использования этих денег в качестве репараций для Киева.

Лидерам Европейского Союза нужно было 15 часов, чтобы договориться о предоставлении Украине огромного кредита в размере 90 млрд евро, который позволит ей защищаться против РФ после апреля. Как пишет The Times, такой результат после переговоров является неоднозначным: в некоторых аспектах хорошим, в других - разочаровывающим.

В чем недостаток такого соглашения

"Президент Зеленский, тактично благодарный Европе за то, что она наконец пришла ему на помощь, несмотря на нежелание Вашингтона это делать, по крайней мере он сможет выплачивать зарплату своим войскам и покупать оружие еще в течение двух лет. Но агрессор не был непосредственно наказан", - отмечают в материале.

В частности замороженные российские активы в Европейском Союзе не будут использоваться в качестве залога, а также не будут выплачиваться огромные суммы, которые нужны для восстановления Украины после четырех лет полномасштабной войны с РФ.

"Естественная справедливость требует, чтобы активы России были использованы для оплаты преступлений России. Но предложение разморозить активы, которые в основном находятся в Бельгии, натолкнулось на упорное сопротивление премьер-министра страны Барта Де Вевера, который утверждал, что его государство может быть привлечено к ответственности за конфискацию после будущего урегулирования, что будет иметь катастрофические последствия для его финансов", - напомнили в издании.

Обеспокоенность европейских лидеров

Несмотря на совместные усилия канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска, которые заявляли, что сегодня придется платить деньгами, а завтра - кровью, другие лидеры ЕС опасались любого ареста, который мог бы обеспокоить мировых инвесторов и "повредить международной репутации еврозоны как безопасного убежища".

Кроме того, как пишет The Times, это могло бы создать прецедент для других правительств конфисковать активы любой страны, с которой они находились в состоянии войны.

"Однако компромисс включает важные и успокаивающие меры предосторожности. Он предусматривает, что активы будут оставаться заблокированными на неопределенный срок или до тех пор, пока Москва не согласится на репарации для Украины. Он также делает невозможным помощь России в возвращении ее денег со стороны Венгрии, главного сторонника президента Путина в ЕС, Словакии и Чехии, которые могут наложить вето на любое решение большинства ЕС относительно дальнейшей судьбы замороженных активов. Зато этим трем странам было предложено "отказаться" от соглашения о займе ЕС, чтобы сохранить лицо", - отметили в публикации.

Как насчет Британии?

Однако, как добавляют в The Times, такое соглашение ставит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в затруднительное положение. Более 8 млрд фунтов российских средств заморожено в Британии, а Стармер был одним из главных сторонников использования этих денег в качестве репараций для Киева.

"Будучи вне ЕС, он может самостоятельно принять решение о том, делать ли это. Он находится под давлением своих коллег из ЕС, которые требуют внести свой вклад в кредит для Украины, и он склонен помочь. Но без использования российских денег будет трудно убедить британских избирателей использовать средства налогоплательщиков для предоставления кредита. С другой стороны, Путин, который назвал любую попытку использовать российские деньги для выплат Украине "грабежом", непременно примет ответные меры", - отметили в материале.

Кроме того, большинство британских инвестиций в России уже списано, однако страна должна быть готова к любым другим действиям страны-агрессора, которые направлены на то, чтобы навредить ей.

Россия должна заплатить

В то же время авторы публикации считают, что это не должно останавливать правительство от дальнейших действий, ведь это правильно с моральной, экономической и избирательной точек зрения.

"Было бы разумно также скоординировать эти действия с другими странами, не входящими в ЕС, которые имеют российские активы, в частности Канадой и Японией, чтобы послать сильный сигнал солидарности с Украиной. Конечно, этому может противостоять администрация Трампа, которая планировала использовать замороженные активы в совместных бизнес-проектах с Россией после заключения любого мирного соглашения. ЕС сделал это практически невозможным. Великобритания должна последовать этому примеру", - считают в The Times.

Однако российский диктатор Владимир Путин разъярен тем, что Украине предлагают такую помощь. В частности во время своей недавней пресс-конференции он заявил, что Запад "делает Россию врагом" и что РФ не начинала войну.

Однако в The Times утвердительно подытожили:

"Она (Россия - УНИАН) начала (войну - УНИАН). И она должна заплатить".

Финансирование Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет кредит в 90 млрд евро только, если РФ выплатит репарации. По его словам, предоставление этих средств - это важная финансовая, геополитическая и политическая победа.

"Мы получили 90 миллиардов на 2026-2027 годы. И вы знаете, что мы рассчитываем использовать все 210 миллиардов российских активов. И мы понимаем, что эти беспроцентные кредиты 90 миллиардов Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать соответственно эти репарации Украине", - отметил глава государства.

Также президент рассказал, на что пойдут деньги от европейских партнеров. Он отметил, что Украина потратит их на оборону, если РФ будет продолжать войну.

"Если мир принудит Россию к миру, то мы будем использовать все средства исключительно на восстановление нашего государства. Российские активы остаются в Европе недвижимы", - добавил Зеленский.

